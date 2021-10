Il Barcellona, alle prese con uno degli inizi di stagione più traumatici della propria storia recente, continua con il casting per decidere a chi affidare la panchina, su cui siede ancora Ronald Koeman.



Nelle ultime ore è uscita un'indiscrezione oltre oceano: come riportato da Jordi Basté nel programma El Món a RAC1 il nome nuovo è quello di Marcelo Gallardo, popolarmente conosciuto come El Muñeco, attuale allenatore del River Plate.