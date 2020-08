Mancava solo l'ufficialità, ora è arrivata:. Ritorno a casa per Rambo, che lascia la nazionale olandese per firmare uncon i blaugrana, raccogliendo così l'eredità di. Il tecnico sarà presentato alla stampa oggi alle 18, con la prima conferenza ufficiale.- Per Koeman si tratta di un ritorno a casa, là dove tutto è iniziato: dopo aver già indossato la casacca blaugrana da calciatore (difensore) dal 1989 al 1995, la carriera da allenatore per Rambo è cominciata proprio nel club catalano, prima come vice in prima squadra e poi, nel 1998/99, come tecnico del Barça B. Da lì una lunga lista di esperienze tra Olanda (Vitesse e Ajax), Portogallo (Benfica), ancora Paesi Bassi (PSV), Spagna (Valencia), di nuovo Olanda (AZ Alkmaar e Feyenoord) e Premier League (Southampton ed Everton), prima di prendere le redini della nazionale Oranje nel 2018. Ora il tanto agognato ritorno al Barcellona, per un nuovo capitolo della sua lunga carriera.