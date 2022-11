“Non saremo in grado di acquistare alcun giocatore nel prossimo mercato invernale”. Queste dichiarazioni arrivano direttamente da Joan Laporta, presidente del Barcellona, intervistato dal quotidiano colombiano EFE: “Il club si sta risanando ma non saremo in grado di effettuare operazioni a gennaio a causa del fair play finanziario. Abbiamo dovuto fare alcune operazioni che hanno salvato il club dalla rovina ma, nonostante ciò, le regole del campionato spagnolo ci impediscono di fare acquisti. Noi, insieme ad alcune altre squadre della Liga, stiamo anche cercando di convincere la federazione ad essere più flessibile, per permetterci di rendere il Barca ancora più forte. Anche perché, va detto, il fair play finanziario è più flessibile in Premier che in Spagna. Per me non ha molto senso tutto ciò”.