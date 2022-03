Pedri, astro nascente del Barcellona, ha parlato a Vanguardia, soffermandosi tra le altre cose sull'ex compagno Leo Messi:



"Ho passato dei bei momenti con Leo, in campo e fuori. È una persona magnifica, quindi spero che possa tornare. Mi sono divertito a giocare con lui, era una gioia averlo come compagno di squadra. Quando mi è possibile guardo le sue partite, perché si impara molto guardando giocare il miglior giocatore del mondo. Lo considero un amico e quando le cose non vanno bene mi fa un po' male".