Barcellona, Pedri: 'Ho sempre desiderato essere calvo, mi vedo così tra 10 anni'

21 minuti fa



Curiosa intervista di Pedri, gioiello del Barcellona che sta vivendo una difficile stagione a causa degli infortuni. Il centrocampista spagnolo è stato ospite di un format sulla piattaforma ‘The Recidency’, dove ha risposto alle domande più disparate che gli arrivavano dai fan.



LA CONFESSIONE - A chi gli domandava dove e come si vedesse fra dieci anni, Pedro ha detto: “Giocherò a calcio, e poco dopo sarò calvo. Ho sempre desiderato essere calvo, non so perché”.



LA STAGIONE - Il classe 2002 è ancora ai box e ha parlato del suo rientro: “Ritorno in campo? Ancora non ho una data precisa, ma tutto prosegue per il meglio e spero di poter recuperare quanto prima. Mentalmente sto bene e il recupero procede, non faccio che pensarci”. In quest'annata, Pedri ha giocato 24 gare in tutte le competizioni, condite da 2 gol e 4 assist.