Il centrocampista del Barcellona Pedri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Europa League con il Napoli: "Vogliamo entrare in Champions e puntiamo a vincere l'Europa League. Koeman ha scommesso su di me, con Xavi condivido la visione di calcio e questo mi sta aiutando molto. Devo imparare ancora tanto da giocatori d'esperienza come Busquests, voglio migliorare ancora senza mai mettermi limiti".



FAVORITI - "Non è un peso, lo siamo anche quando giochiamo in Champions e la squadra è abituata a sentire la pressione della vittoria. A noi manca la continuità nel chiudere le partite, loro hanno un grande centrocampo: conosco bene Fabiàn Ruiz, ma non ci siamo ancora parlati; è un giocatore di qualità e ha un ottimo tiro, speriamo non sia in giornata. Dovremo stare attenti alle giocate di Insigne e ai contropiedi di Osimhen, ma siamo il Barcellona e pensare a controllare il gioco".