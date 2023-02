. Sono quattro storie diverse (anche se quelle della Juve e del City si assomigliano), ma che richiamano un denominatore comune:Il tempo e, inevitabilmente, altri indagini diranno se si tratta di eccezioni o se il malcostume è generalizzato e, per ora, mimetizzato.Intanto chi, attraverso il talebano presidente della Liga, Tebas, dava lezioni di moralità ad altri èTanto per essere chiari,, che, nel 2006, fu punita con la revoca di due scudetti e la retrocessione con penalizzazione in serie B,. Non lo dico io,di allora. I, per non meglio precisate consulenze, con una cifra strabiliante, già di per se stessa indice di colpevolezza assoluta:Sempre, fin da ieri, si è preoccupoato di spiegare che, trattandosi di una vicenda di cinque anni fa, èe il Barcellona, ancorché colpevole, non è punibile. Tuttavia l’opinione pubblica spagnola e il mondo del calcio in generale farebbero bene a domandarsi se, con pochi precedenti nel mondo,. Sorprende che nessuno nelle istituzioni del calcio parli di etica.sostanziale è che, per le oltre cento violazioni delle norme che regolano la Premier,(il famoso meno 15)e altre se ne attendono per i prossimi mesi. La domanda è:in cui anche la difesa abbia garantiti i propri diritti, o parliamo di sentenze che si basano solo su intercettazioni e sull’assenza di contraddittorio? E perché mai il verdetto della Corte d’appello può essere contestato, dal collegio di garanzia del Coni, solo per eventuali vizi di forma e non per le motivazioni, ovvero la sostanza?. Ricordo solo sommessamente cheche, con un aggettivo spregiativo viene definita “domestica” (per non dire dilettantesca),coinvolti nella vicenda delle plusvalenze, perché l’oggettiva valutazione dei calciatori è di fatto impossibile.Possibile che solo le intercettazioni abbiano appesantito il quadro accusatorio della Juve?. Ora che le 19 altre società della Premier chiedano la retrocessione del Manchester City può essere comprensibile, ma non spetta a loro farlo, perché, oltre a non essere organi giudicanti, la loro richiesta di giustizia è sommaria e faziosa.. Un esempio eloquente: nelle sessioni estiva ed invernale, il Chelsea ha speso 686 milioni di euro per essere decimo in Premier e sconfitto dal Borussia Dortmund nell’andata degli ottavi di finale di Champions League.Perché non si indaga sui conti anche dei londinesi? E quali sarebbero le norme preventive per evitare incongruità mastodontiche?, che riscriva le regole amministrative e provveda a comminare pene secondo un codice comune.