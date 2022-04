Dopo la notizia arrivata ieri dai media polacchi, che davano per ormai quasi fatto l'accordo tra il Barcellona e Lewandowski, in Spagna sono più cauti. Come riporta Sport, il Bayern Monaco non lascerà partire il suo centravanti per meno di 60 milioni, nonostante il contratto scada solo tra un anno. Per questo motivo, i Blaugrana non hanno ancora chiuso la trattativa.