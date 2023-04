Tra i tanti obiettivi che il Barcellona si è posto per il prossimo anno c'è quello di rafforzare l'asse delle retrovie. Il club blaugrana, in estate, dirà addio ai prestiti di Samuel Umtiti e Clément Lenglet e la necessità di trovare nuovi innesti è una priorità. I catalani hanno già in pista l'ingaggio di Iñigo Martínez, calciatore che approderà al Camp Nou a costo zero, dopo la scadenza del contratto che lo lega all'Athletic. Naturalmente, poiché il basco supera i trenta, gli scout del Barça tengono d'occhio altri difensori più giovani, con uno sguardo verso il futuro. Secondo Sport, il profilo preferito è quello di Abakar Sylla. Il centrale del Bruges sta disputando un'ottima stagione in Belgio e le sue prestazioni in Champions League hanno attirato l'attenzione degli spagnoli, ma non solo. Il suo contratto scade nel 2026 e il valore del cartellino si aggira sui 9 milioni di euro.