Juventus: Bremer o Chiesa, uno dei due è di troppo. Chi va venduto? VOTA!

al termine di questa stagione. Per prima cosa andrà conquistata la qualificazione alla prossima edizione della, e poi si dovrà tentare l'assalto alla, nella finale in programma il 15 maggio a Roma contro l'Atalanta. Ma poiche non riguarderanno solo l'allenatore, posizione nella qualeè sempre più in bilico, condel Bologna in predicato di sostituirlo., che per la prima volta avrà la totale paternità di, dopo i rodaggi della scorsa estate e di gennaio,delle quali, a nostro avviso, riguarda unaE' vero che si tratta di due ruoli completamente diversi, ma, con le loro caratteristiche tecniche e tattiche così definite,, chiunque esso sia.

(il modulo di quest'anno) dimostra spesso di essere, sia che giochi da seconda punta, sia da 'quinto' a tutta fascia. Per il classe 1997 ex Fiorentina, il sistema di gioco che spesso lo ha esaltato in Nazionale.Dall'altra parte abbiamo, per cui vale il discorso opposto: il brasiliano classe 1997 in carriera ha dimostrato di andare, così come, al contrario, di andare in affanno quando si tratta di giocare 'a quattro'.

sono stati spesso una fattore di cui tenere conto per chi ha dovuto gestire la Juventus nelle ultime due stagioni., alla Juventus converrebbe cedere Bremer, che ha più mercato, in particolare in Inghilterra, mentre, sarebbe più logico cedere Chiesa, per non perderlo poi a zero nel 2025 (a meno che non gli si rinnovi ora il contratto).