Rafforzare la fascia destra è una delle grandi priorità che Xavi Hernández si è prefissato per migliorare la rosa del Barcellona in vista del 2023/2024. Secondo quotidiani spagnoli, il nome caldo è quello di Vanderson del Monaco. Il brasiliano, anche quest’anno, sta disputando un ottimo campionato in maglia monegasca. Il problema? Il club francese non renderà la vita facile ai blaugrana, i quali sono in difficoltà economiche. Il prezzo fissato è di circa 50 milioni di euro.