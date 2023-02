Lunga giornata in Spagna, con quattro partite in programma. Si parte come sempre con la sfida delle 14 tra Elche, ultimo con 9 punti e con più di un piede in Segunda, ed Espanyol, quartultimo e a caccia di punti salvezza. Stesso obiettivo del Siviglia, impegnato alle 16.15 contro il Rayo Vallecano, a caccia di punti per l'Europa. Alle 18.30 sfida ad alta tensione al Metropolitano tra Atletico Madrid e Athletic Bilbao, con i baschi che hanno bisogno di un successo per tornare in corsa per la zona Champions League. Chiude la domenica il Barcellona, che al Camp Nou attende il Cadice.