AS rivela che Dani Alves sarà il grande escluso nella lista dell'Europa League del Barcellona. La decisione di Xavi e dello staff tecnico blaugrana sarebbe stata quella di escludere il terzino brasiliano per permettere l'inserimento di Ferran Torres, Adama Traoré e Pierre-Emerick Aubameyang. L'ex Juventus e PSG quindi non farà parte della doppia sfida con il Napoli ai sedicesimi.