A margine di un evento sulla Kings League, Gerard Pique commenta così il momento del Barcellona: "Sono contento di essere andato via perché ho offerto al Barça un margine sul tetto salariale. Ma sembra che, nonostante questo, il club sia ancora in grosse difficoltà finanziarie. Chissà chi dovrà andarsene adesso… Hanno detto che eravamo responsabili di questa situazione a causa dei nostri stipendi (si riferisce anche a Sergio Busquets e Jordi Alba, ndr). Ora siamo tutti fuori e ancora non possono ingaggiare giocatori...".