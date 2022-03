Gerard Piqué, difensore e colonna del Barcellona, ha rilasciato alcune pepate dichiarazioni a The Wild Project, trasmissione dello streamer Jordi Wild:



"Mi piace di più andare a giocare in casa dell'Espanyol che farlo al Bernabéu. Mi piace entrare in campo ed essere fischiato, mettermi a ridere e far arrabbiare i tifosi dell'Espanyol ancora di più con le mie reazioni. Non c'è niente come questo al mondo, direi che è meglio persino del sesso".