Allegri sull'ottovolante: in pochi minuti è passato dalla ragione (in campo) al torto (fuori)

E così, come Tippi Hedren, la protagonista de “Gli Uccelli” di Hitchcock,, molti reali e altri presunti/immaginari.Come nella trama del grande regista, metafora della solitudine e dell’abbandono.: ri-accolto dai profili social della Juventus con la cartina del Minnesota, dal nome del cavallo che aveva ispirato la sua progressione nel calcio professionistico,, fatta di vittorie sulla sirena o quasi in tanti snodi decisivi: il sinistro di Zaza contro il Napoli per lo scudetto 2016, la paratona di Szczesny su Schick al 94’ di Juve-Roma e il 3-2 di Higuain contro l’Inter per quello del 2018, la rasoiata di Pirlo nel primo derby allegriano. E. Tante altre volte, però, gli è andata male: l’errore di Evra a Monaco e la precipitazione di Benatia al Bernabeu hanno cancellato due delle migliori prestazioni della sua Juve in Champions; lo sciagurato Alex Sandro ha lasciato il pallone sul destro di Sanchez al 121’ della Supercoppa 2021 mentre Allegri già pensava ai calci di rigore, lo sventurato Bremer ha regalato il penalty del pareggio all’Inter nella semifinale di andata di Coppa Italia 2023. Quella sera i muri dello Stadium tremarono ben oltre la baraonda finale, scossi dalle urla rabbiose di Max. Che pure

ma è anche molto altro: è manipolazione delle tante anime che popolano uno spogliatoio, è studio dei punti deboli dell’avversario, trasformismo tattico, gestione della pressione, comunicazione, politica “interna” ed “estera” (cit. Ettore Messina, qui Allegri poteva fare meglio). La Juventus, pur con alcuni protagonisti alla prima finale della carriera (Bremer, Iling, Nicolussi Caviglia, Cambiaso, Gatti, Miretti e Yildiz da subentrati) l’aveva gestita meglio dell’Atalanta, che ha pagato nuovamente la scarsa abitudine/attitudine dell’ambiente e dell’allenatore, oltre che dei giocatori, alle partite che assegnano trofei. I bianconeri hanno creato più occasioni, sopportato decisioni arbitrali avverse, saputo soffrire nel finale in situazioni che per loro sono considerate “normali” e che altri allenatori (Italiano dixit post semifinale di ritorno a Bergamo, pur in 10) non esitano a definire “agonia”. Con onestà intellettuale

Lo si può capire dopo mesi/anni di attacchi mirati ma comunque non lo si può giustificare. Ha incameratoE incredibilmente, nel momento in cui avrebbe potuto celebrare con soddisfazione il trofeo tanto agognato,, nel senso buono e non dispregiativo della definizione.