Gerard Piqué, ex giocatore del Barcellona oggi volto principale della Kings League in Spagna, ha voluto dire la sua in un'intervista rilasciata al giornalista Gerard Moreno sul possibile ritorno di Lionel Messi in Catalogna:



"Conosce Yuste (vice presidente blaugrana, ndr) ed è una persona meravigliosa che ti dirà sempre quello che vuoi sentirti dire. Forzare la situazione però può essere controproducente. Le cose devono muoversi naturalmente. Se si deve fare, si farà. Quando c'è voglia da entrambe le parti, un'operazione nel calcio può sempre riuscire".