Miralem Pjanic e Philippe Coutinho non ci saranno per Barcellona-Real Sociedad, esordio dei blaugrana in Liga: i due, assieme a Samuel Umtiti e Alex Collado, non sono stati convocati da Koeman per scelta tecnica. I quattro giocatori sono in uscita, con il bosniaco che lavora per il ritorno alla Juventus.