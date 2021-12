Miralem Pjanic potrebbe ritornare al Barcellona già a gennaio dal prestito al Besiktas, a riportarlo è Fanatik. Il centrocampista bosniaco non ha mai convito con la maglia delle Aquile Nere per colpa degli infortuni e delle scarse prestazioni. A chiedere il rientro anticipato del 31enne ex Juve sarebbe stato Sergen Yalcin, allenatore dei bianconeri turchi.