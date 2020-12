Il Barcellona lo ritiene ancora un "punto fermo" per il futuro, ma il giovane Riqui Puig - considerato da molti l'erede di Messi - non ha ancora trovato un posto fisso nella formazione di Koeman. Secondo Eurosport è sempre più probabile, quindi, che il 21enne sia ceduto in prestito all'estero, dove potrebbe trovare maggiore continuità di gioco: tra le possibili opzioni per il suo trasferimento figurano Leeds United, RB Leipzig e Monaco.