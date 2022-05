Luis Suarez, attaccante dell'Atletico Madrid che lascerà i Colcohoneros a parametro zero a fine stagione, vuole tornare al Barcellona, squadra in cui ha giocato dal 2014 al 2020. A riportarlo è ​El Chiringuito, secondo cui il club catalano non ha ancora deciso se concretizzare questa operazione e ha chiesto all'uruguaiano di aspettare.