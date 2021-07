Il Barcellona deve sfoltire una rosa piena di esuberi. Secondo Mundo Deportivo, i blaugrana hanno intenzione di liberarsi di almeno tre giocatori in questa sessione di mercato: Umtiti, Pjanic e Braithwaite. Per i primi due sarà difficile ottenere qualcosa, il risparmio sarà tutto sugli ingaggi; per il danese, invece, anche grazie all'ottimo Europeo, è più probabile che arrivi un'offerta che soddisfi le esigenze del club.