Brutte notizie per il Kun Aguero e per il Barcellona. L'attaccante argentino, arrivato in estate dal Manchester City, soffre di ​un'aritmia cardiaca non benigna, motivo per il quale sta seriamente valutando il ritiro. La notizia è rilanciata oggi da Radio Catalunya, Aguero, che si era sentito male durante Barcellona-Alaves, in un primo momento sembrava ottimista circa un suo ritorno in campo dopo tre mesi di riposo e riabilitazione, ma dopo gli ultimi aggiornamenti è orientato ad appendere gli scarpini.