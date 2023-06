Nome nuovo per il Barcellona: come riferisce Mundo Deportivo, i blaugrana puntano Giovani Lo Celso, di ritorno al Tottenham dopo il prestito al Villarreal. Con gli Spurs, il Barça deve discutere anche del futuro di Clément Lenglet, che i londinesi vorrebbero trattenere a cifre più basse rispetto a 12 milioni di euro pattuiti per il riscatto.