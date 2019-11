Nella partita che ha consegnato al Barcellona l'aritmetico primo posto nel girone F giocata ieri sera contro il Borussia Dortmund, si è rivisto in campo dal primo minuti Ivan Rakitic, uno che in questa stagione il campo l'ha visto davvero poco (era infatti partito titolare solo in un'altra occasione). Per la verità ha pure giocato bene il croato contro i tedeschi ma, come afferma Sport, potrebbe non bastare per ricucire i rapporti con i blaugrana e rimanere in Catalogna a gennaio. Su di lui ci sono sempre Atletico Madrid, Juve, Inter e Manchester United.