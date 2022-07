Raphinha, esterno brasiliano passato dal Leeds al Barcellona, ha parlato nella sua prima conferenza stampa da giocatore blaugrana:



"È un grande onore per me essere qui. Mi sento grato dell'opportunità di vestire questa maglia. Ho voluto il Barcellona fin dall'inizio, volevo giocare in blaugrana e ho fatto di tutto per coronare questo sogno. Mio padre e la mia sposa mi hanno sostenuto, ho scelto di giocare nel Barça e sono sicuro che non me ne pentirò"