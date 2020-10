Da giorni in Spagna tutti gli occhi sono puntati sul Camp Nou.: in casa Barça c'è un clima teso dal brutto ko con il Liverpool dell'anno scorso, la squadra di Koeman ha vinto 5-1 in Champions contro il Ferencvaros ha ha perso l'ultima giornata di Liga con il Getafe e in quattro partite di campionato ha totalizzato appena 7 punti. Dall'altra parte c'è un Real Madrid che arriva addirittura da due sconfitte consecutive, e tutte e due al Bernabeu: prima con il Cadice, poi con lo Shakhtar quattro giorni fa in Champions (0-3 dopo 45').- Sarà - anche - il Clasico dei ragazzini: da una parte, classe 2000 e sempre più protagonista in questa squadre meno galactica del solito; dall'altra il 2002, gioiellino della Masìa in rampa di lancio che ha già dimostrato di non spaventarsi di fronte ai big match. Vinicius ha segnato in Champions con lo Shakhtar e in campionato è a quota 2 reti in 4 partite, sa come si fa gol al Barcellona che ha già bucato nel Clasico dell'anno scorso al Bernabeu. Fati è la stella del presente e del futuro del Barcellona, l'intoccabile del club che a 17 anni si è già preso un ruolo da protagonista in uno dei club più forti al mondo. E quest'anno è partito con il piede sull'acceleratore: 4 gol e 2 assist in 5 partite stagionali. Da un 17enne all'altro, in questo avvio di stagione il Barça ha messo in vetrina, il ragazzino cresciuto nel Las Palmas che dopo il gol al Ferencvaros - il primo in Champions - è tornato a casa in taxi. Il Barcellona ha fiutato l'affare prendendolo in estate per 5 milioni, e oggi Koeman lo lancia da titolare nel suo primo Clasico.- L'emergenza Covid costringerà il Camp Nou a rimanere vuoto, sarà il primo Clasico della storia a porte chiuse. Non solo: anche in Spagna sono vietati assembramenti,. Insomma, il Covid ha colpito anche il Clasico Barcellona-Real Madrid, ma in campo sarà comunque uno spettacolo.- Cuore in gola, emozione a mille. Un Clasico è sempre un Clasico, anche senza pubblico. Partita speciale per tutti ma soprattutto per chi lo vive per la prima volta.: Neto; Dest, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; De Jong, Busquets; Pedri, Coutinho, Ansu Fati; Messi.: Koeman.: Courtois; Nacho, Sergio Ramos, Varane, Mendy; Kroos, Casemiro, Valverde; Asensio, Benzema, Vinicius.: Zidane.