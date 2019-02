Alle 21 di stasera, al Camp Nou, va in scena il primo atto del Clasico Barcellona e Real Madrid, valido per l'andata delle semifinali di Coppa del Re. Per una sera gli 8 punti che separano in classifica le due squadre in campionato non contano; i blaugrana inseguono la quinta vittoria consecutiva nella competizione (che hanno vinto più di chiunque altro, 31 volte), mentre l'ultimo successo dei blancos è datato 2014 e arrivò sconfiggendo in finale proprio i rivali di sempre. In dubbio fino all'ultimo l'impiego nel Barcellona di Messi, uscito dal campo nella partita contro il Valencia con un piccolo fastidio muscolare.





Ore 21, Camp Nou



Coppa del Re, andata delle semifinali





BARCELLONA-REAL MADRID







LE FORMAZIONI UFFICIALI





BARCELLONA: ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Arthur, Busquets, Rakitic; Malcom, Suarez, Coutinho.



REAL MADRID: Navas; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Llorente, Kroos, Modric; Lucas Vazquez, Benzema, Vinicius.