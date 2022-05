Tra i tanti aspetti che il Barcellona vuole perfezionare la prossima estate c'è la difesa. Secondo quanto appreso dal Mundo Deportivo, i blaugrana avrebbero rinnovato il loro interesse nei confronti del centrale francese Jules Koundè.



Il numero 23, quest'anno, ha raccolto 41 presenze in tutte le competizioni, segnando tre gol. Il nativo di Parigi ha un accordo fino al 2024 con il Siviglia, oltre a una clausola rescissoria di 90 milioni, che però il Barcellona non prende neanche in considerazione.