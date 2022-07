Scatto decisivo del Barcellona per Jules Koundé. In queste ore i dirigenti stanno definendo gli ultimi dettagli con il Siviglia, prima di chiudere definitivamente l'operazione a meno di clamorosi rilanci da parte del Chelsea. Con il giocatore c'è accordo totale, dopo l'intesa trovata giorni fa.



LO SCATTO - Una trattativa iniziata pochi giorni fa e decollata in queste ore: dopo aver trovato il gradimento del giocatore, lunedì il Barça ha presentato l'offerta al Siviglia e oggi siamo arrivati alle battute finali. Una trattativa nella quale i blaugrana si sono inseriti all'ultima curva prima che il Chelsea la chiudesse. Ora c'è il Barça nella testa di Koundé, già tra oggi e domani si potrebbe definire tutto.



I NOMI PER IL CHELSEA - Dopo averlo inseguito a lungo anche nelle passate sessioni di mercato, il Chelsea sta già lavorando su altri obiettivi. Il primo nome è quello di Kimbembe, ma la richiesta di 70/80 milioni del Psg considerata troppo alta. L'altra pista è quella che porta a Milan Skriniar, la posizione dello slovacco all'Inter è in bilico e il Chelsea spinge, ma sul giocatore c'è la concorrenza proprio del Psg; che ieri si è incontrato a Londra con gli intermediari dell'operazione. Idee e valutazioni di mercato del Chelsea, scatto decisivo del Barça per Koundé: stretta finale, ci siamo.