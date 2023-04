Il Barcellona ha avuto un incontro con l'agente di Pablo Torre e sembra che abbiano raggiunto un'intesa per la prossima stagione, in modo che non rimanga a corto di minuti un altro anno. Il centrocampista cantabrico può essere un'ottima pedina per il futuro, ma attualmente non ha posto nella squadra guidata da Xavi Hernández. Secondo Sport, il calciatore sarà uno dei giocatori che lascerà la squadra catalana in estate, ma solamente in prestito.