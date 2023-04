Robert Lewandowski chiama Lionel Messi al Barcellona. A margine di un evento di beneficenza, l'attaccante polacco ha parlato del fuoriclasse argentino, in scadenza con il Paris Saint-Germain e accostato proprio ai blaugrana: "Messi appartiene al Barça e se torna sarà qualcosa di incredibile. Sappiamo che il suo posto è qui a Barcellona. Non so cosa succederà, ma spero che la prossima stagione potremo giocare insieme".



STAGIONE - "Lewandowski ha dato anche uno sguardo alla stagione: "Sappiamo che il Barça non ha vinto la Liga negli ultimi anni e siamo sulla buona strada. Se vinciamo il titolo, molti giocatori avranno grande fiducia. Stiamo tutti lavorando per crescere. Siamo concentrati sulla Liga e ci sono punti per vincere, ma non pensiamo alla differenza con il Real Madrid. Devi segnare gol e rendere felici i tifosi. Io e i miei compagni di squadra stiamo lavorando sodo per vincere il titolo. Il Mondiale ha messo in difficoltà anche tanti giocatori, la gente si aspetta sempre più gol, ma sono convinto che possiamo giocare meglio in attacco".