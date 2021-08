Il caos Barcellona non accenna a placarsi. Dopo la clamorosa notizia della rottura delle trattative per il rinnovo di Leo Messi, ormai prossimo al passaggio al Paris Saint-Germain, dal programma La Porteria giunge un'altra incredibile indiscrezione. Sergio Aguero, che aveva deciso di legarsi al Barcellona proprio per effetto della promessa di giocare al fianco del suo connazionale e concittadino rosarino, avrebbe manifestato tutta la sua rabbia per il mancato rispetto dei patti e avrebbe affidato ai suoi avvocati il mandato di rompere il vincolo coi blaugrana.