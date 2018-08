Simon Kjaer, difensore del Siviglia, transitato anche in Italia tra Palermo e Roma, ha rilasciato una lunga intervista a Mundo Deportivo, soffermandosi anche sul suo ex- compagno al Sanchez- Pizjuan, Clement Lenglet, recentemente acquistato dal Barcellona: "E' un grande difensore, nonostante la sua età. Mi sono divertito molto a giocare con lui e ad averlo come compagno della linea difensiva perché è un professionista serio e lavora duramente. Ha un grande potenziale per il futuro".