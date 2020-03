Quique Setién, allenatore del Barcellona, parla in vista del big match di domani contro il Real Madrid:







“Potrebbe essere un giorno importante. Una vittoria ci darebbe un vantaggio ma non so se potrà essere abbastanza per vincere perché nel calcio può succedere di tutto. Mi aspetto una partita equilibrata anche se faremo di tutto per vincere. Comunque questa è una partita vitale per il Real Madrid, molto più di quanto non lo sia per noi”.