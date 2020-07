Quique, allenatore dela, si è così espresso al termine del match vinto col punteggio di 5-0 contro l'Alaves: "Ansu Fati, Araujo e Riqui Puig segneranno pesantemente il futuro di questo club e stasera lo hanno dimostrato, mettendo in campo qualità e responsabilità; arriverà presto il giorno in cui diventeranno dei grandi calciatori. Ho deciso di togliere Lenglet perché ha accusato un leggero fastidio fisico e questo non è il momento giusto per rischiare infortuni seri: non penso che il suo sia un problema grave, ma a breve faremo tutte le valutazioni del caso. Non vedo l'ora di giocare in Champions League, ora abbiamo trovato la confidenza necessaria e sono sicuro che tutto il team sia unito per raggiungere gli obiettivi"."Non mi importa quello che si dice fuori dal campo, penso solo al mio futuro. Le parole di Messi non mi preoccupano affatto, faccio parte di un grande club come il Barcellona e non mi interessa ciò che pensa la gente dal di fuori: il mio unico scopo è quello di portare i calciatori a seguire le mie idee e a lavorare profondamente su quello che decido. Sento di avere il supporto di Lionel e del resto della squadra: a volte ci sono degli alti e bassi nel rapporto con alcuni giocatori, ma tutto rientra nella normalità. Se Messi non mi avesse sostenuto, non mi avreste visto alla guida di questa squadra: la mia relazione con lui? E' uguale a quella con gli altri".