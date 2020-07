L'emergenza del coronavirus, che ha spinto l'Olanda a chiudere anticipatamente tutti i campionati, ha cambiato i piani del Psv sul mercato. Non verrà riscattato dal Milan Ricardo Rodriguez, nazionale svizzero classe 1992.



L'IDEA DEL MILAN - Rodriguez tornerà al Milan ma senza disfare le valige: nonostante gli ottimi rapporti, l'esterno mancino vuole lasciare il club a titolo definitivo. L'obiettivo è quello di trovare un club che gli possa garantire continuità di rendimento in vista del prossimo Europeo che Ricardo vuole giocare da protagonista. Non verrà rinnovato, infatti, il contratto in scadenza nel 2021: la valutazione sul mercato è di 4/5 milioni di euro. In Germania ci sono almeno due club pronti ad accaparrarsi le prestazioni dell'ex Wolfsburg, maggiori dettagli nel nostro focus video: