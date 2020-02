Al termine della gara tra Napoli e Barcellona ha parlato in conferenza stampa Quique Setién, allenatore dei blaugrana:



VIDAL - "Un giocatore in quel ruolo deve sempre gestire. Ci sono molte volte in cui Messi entra e sovrappone, quindi giocando in quel ruolo Vidal deve leggere molto bene le situazioni. In fase offensiva c'erano pochi spazi e in fase difensiva avrebbe dovuto aiutarci di più perché il loro laterale sinistro era forte e giocava bene".



RISULTATO BUONO? - "Penso di sì. Vero che ci è costato molto generare occasioni da gol. Abbiamo creato tanto ed il Napoli il primo tempo ha concretizzato l'unica occasione avuta. Ci è mancata la lucidità giusta. Per superare questa difesa molto organizzata del Napoli non è stato semplice. Si sono aperti un po' successivamente e abbiamo gli fatto più male. Pareggio con l'1-1 facendo un gol va bene per il ritorno".



CON LA ROSA CORTA SI PUÒ VINCERE? - "Con questa rosa si può vincere. La verità è che abbiamo perso due giocatori importanti per il ritorno, ma recupereremo Jordi Alba e Sergi Roberto. Ho molta fiducia nel fatto di guardare le cose con ottimismo. Non possiamo lamentarci prima che ci facciano del male".



PIQUÈ - "Vediamo prima come sta e poi decideremo per il Clasico".



ANSU FATI - "Avevamo già valutato l'opzione del cambio, però Griezmann stava giocando bene e ci stava dando una mano. Probabilmente poteva uscire un po' prima, questo sì".



ROSSO VIDAL - "Non ho visto bene quanto successo. La verità è che l'arbitro forse è stato un po' severo. Queste situazioni si verificano più volte. Il primo giallo ci può stare, ma il secondo è eccessivo. Ci possono stare momenti del genere, di nervosismo, considerando questi giocatori di temperamento".



CHI MEGLIO? - "Penso che il risultato sia giusto. Vero che va dato valore alla fase difensiva del Napoli, ma credo che il Barcellona abbia controllato tutta la partita. Abbiamo trovato il gol con una grande giocata e potevamo finalizzare meglio altre volte. Le opportunità arrivano e va dato valore. Risultato giusto".



RENDIMENTO DIVERSO IN EUROPA? - "Credo di no. Abbiamo già affrontato gare complicate, già ne ho parlato a Bilbao in coppa o contro il Getafe o l'Eibar. Quando giochi una fase eliminatoria c'è un livello d'attenzione maggiore, perché in campionato ci sono altre opportunità dopo quella gara. Non c'è margine di errore qui. Avevo paura quando attaccavano. Ma alla fine abbiamo concesso tre azioni in 90 minuti. Avremmo potuto fargli più male. Spero che nella gara di ritorno faremo di più".



GRIEZMANN LARGO - "Doveva aiutare la difesa come gli altri. I terzini del Napoli hanno chiuso molto bene e non ci hanno dato modo di spingere tanto sulle fasce".