Mancano poco meno di due settimane alla sfida di ritorno tra Barcellona e Napoli. L'ottavo di finale di Champions si deciderà al Camp Nou, dove al momento è prevista la presenza dei tifosi blaugrana e di quelli napoletani.



Ma nulla è scontato e proprio riguardo la possibilità di giocare senza pubblico ha parlato Quique Setien, allenatore del Barcellona. Queste le sue parole in conferenza stampa:



"Mi è già capitato di giocare senza pubblico e non è bello. Vincemmo, ma fu triste. I tifosi sono importanti, però bisogna seguire le indicazioni degli organi competenti. In quel caso rispetteremo ciò che ci sarà detto, ci sono cose più importanti di una partita. Klopp ha dato una risposta straordinaria sul Coronavirus, ha ragione perché non so quanto abbia valore una mia risposta su questo argomento, dato che non è il mio campo".