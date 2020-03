Allarme Coronavirus sull'Europa, ma in casa Barcellona sono fiduciosi circa la disputa a porte aperte della sfida al Napoli. Sul sito ufficiale dei blaugrana è ora, dopo alcuni giorni di stop, possibile acquistare il tagliando per assistere alla sfida degli ottavi di Champions League. A dare forza a questa ipotesi anche le parole del capo del Consiglio superiore dello sport spagnolo, Irene Lozano: "Se la partita tra Barcellona e Napoli fosse in programma domani, si giocherebbe in totale normalità".