Questa settimana sarà decisiva per il rinnovo di Gavi. Il Barcellona ha in programma un incontro con il suo agente Iván de la Peña per continuare l'avventura in blaugrana. L'attuale contratto scade nel 2023 e l'idea della dirigenza è di mettere una clausola di un miliardo di euro in stile Ansu Fati. Lo riporta El Mundo Deportivo.