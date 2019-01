C'è un nome nuovo tra i terzini destri di grande interesse per il calcio europeo, con la Juventus in prima fila per il suo acquisto. Si tratta di Emerson, laterale destro classe '98 dell'Atletico Mineiro in Brasile, che ha attirato l'attenzione non soltanto dei bianconeri in quest'ultimo periodo. Secondo quanto riportato da Sport in Spagna, però, Emerson sarebbe già oggi a un passo dal Barcellona, pronto a girarlo in prestito al Betis prima di accoglierlo a partire dalla prossima stagione con la maglia blaugrana.