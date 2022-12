L’Al-Nassr si inserisce nella corsa ad N’Golo Kanté. Il contratto in scadenza il prossimo giugno e l’interesse del Barcellona non impensieriscono la dirigenza saudita. Il Chelsea, dal canto suo, aspetta una mossa da parte del francese per intavolare le trattative per il rinnovo. Lo riporta Footmercato.