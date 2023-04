Il Barcellona sta cercando dei rinforzi in attacco per la prossima stagione, specialmente se Ousmane Dembele e Ferran Torres dovessero lasciare la Catalogna. Secondo Catalunya Radio, il club blaugrana sta pensando ad una mossa per Luis Diaz, cercando ugualmente di puntare sempre più in alto. Un altro giocatore del Liverpool che piace molto a Xavi è Mohamed Salah. Entrambi godono di un ottimo contratto con i Reds, in scadenza rispettivamente nel 2027 e 2025, il ché complica molto il loro trasferimento.