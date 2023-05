Bernardo Silva è un giocatore molto apprezzato sul mercato e il portale '90min' sottolinea che il suo prezzo di partenza, in caso di cessione, sarebbe intorno agli 85 milioni di euro. Tale cifra sarebbe insostenibile per il Barcellona, anche se bisognerà attendere i possibili cessioni che potrebbero avvenire nel club blaugrana quest'estate per determinare se ci possa essere qualche possibilità remota per prendere il centrocampista.