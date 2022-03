Adama Traoré è stato uno degli acquisti del Barcelona durante l'ultimo mercato invernale. In prestito dal Wolves, i blaugrana hanno un'opzione di diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro. L'idea di Xavi e del club è quella di esercitare il riscatto in virtù delle buoni prestazioni dell'esterno offensivo. Lo riporta Diario As.