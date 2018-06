Jasper Cillessen potrebbe lasciare il Barcellona. Il classe '89 ha collezionato soltanto 11 apparizioni nella scorsa stagione ed è in cerca di continuità. Il Barcellona non vorrebbe lasciare partire il suo secondo portiere, ritenuto un elemento di valore della rosa, ma secondo quanto scritto da Sport, per l'olandese si sarebbero affacciate alla finestra due squadre londinesi: Chelsea ed Arsenal. I blaugrana hanno dichiarato incedibile il giocatore e la clausola rescissoria dice 60 milioni di euro... ma la volontà dell'estremo difensore potrebbe fare la differenza.