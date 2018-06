Come viene riportato dal giornale catalano L'Esportiu, il portiere Jaspar Cillessen è entrato nel mirino del Liverpool che è alla ricerca di un nuovo titolare per la prossima stagione. Il primo obiettivo per i reds resta Alisson, ma l'olandese sarebbe comunque una valida alterativa. Il portale catalano però tiene a sottolineare che il portiere non si muoverà dal Camp Nou se non in cambio di 60 milioni di euro, ovvero l'intero calore della propria clausola rescissoria.