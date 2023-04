Il Barcellona è al centro delle polemiche in Spagna per quanto riguarda i propri guai finanziari e non solo. Il Fair Play Finanziario costringe il club blaugrana a cedere necessariamente alcuni dei suoi giocatori. Uno che potrebbe partire è Ferran Torres. L'ex Manchester City ha collezionato solo 3 gol e 1 assist in 24 partite in Liga. Rendimento al di sotto delle aspettative che lo rende uno dei 'sacrificabili' della rosa. Secondo TeamTalk, il Tottenham è fortemente interessato allo spagnolo, anche se l'ala sinistra vuole rimanere al Camp Nou per dimostrare tutto il suo valore.