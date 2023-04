Xavi e il Barcellona, quindi il presidente Joan Laporta, avrebbero già individuato il centrocampista che andrà a sostituire Sergio Busquets la prossima stagione. Secondo Don Balon, il prescelto continua a essere Sofyan Amrabat della Fiorentina. L'agente del marocchino ha dichiarato di aver ricevuto il nulla osta dal presidente viola Rocco Commisso per la cessione dell'ex Verona in estate, in caso di una grande offerta.



Secondo il portale spagnolo, la volontà del giocatore di vestire blaugrana e la scadenza del contratto coi viola nel 2024 sarebbero due fattori che giocano a favore del Barcellona nell'ottica di una trattativa con la Fiorentina.